Empresa planeja trens diretos entre Londres, Frankfurt e Genebra através do Eurotúnel

O órgão regulador dos transportes ferroviários no Reino Unido, o Escritório de Ferrovias e Estradas (ORR), alertou que há espaço nos pátios de trens em Londres somente para mais uma operadora, ou para uma expansão da Eurostar.

O ORR pediu que as empresas apresentem seus planos para que uma decisão possa ser tomada ainda este ano sobre como alocar o espaço para os trens no pátio de Temple Mills, no leste de Londres.

O grupo Virgin, de do empresário Richard Branson, anunciou planos para um serviço de 12 trens através do Canal da Mancha, enquanto uma operação de porte semelhante poderia ser administrada por uma startup britânica, a Gemini Trains. A ferroviária estatal italiana FS Italiane também busca entrar no mercado em uma joint venture com a empresa espanhola Evolyn.