Israel nos atacou e nos sequestrou ilegalmente, afirma Greta

Recentemente, Israel permitiu a retomada de algumas entregas depois de impedi-las por mais de dois meses e começou a trabalhar com a recém-formada Gaza Humanitarian Foundation (GHF), apoiada pelos EUA.

Mas as agências humanitárias criticaram a GHF e as Nações Unidas se recusam a trabalhar com ela, citando preocupações sobre suas práticas e neutralidade. Dezenas de pessoas foram mortas perto dos pontos de distribuição da GHF desde o final de maio, de acordo com a agência de defesa civil de Gaza.

O ataque terrorista do Hamas de 7 de outubro de 2023 que desencadeou a guerra resultou na morte de 1.219 pessoas do lado israelense, a maioria civis, de acordo com uma contagem feita pela agência de notícias AFP a partir de números oficiais.

O ministério da saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, afirma que pelo menos 54.981 pessoas, a maioria civis, foram mortas no território desde o início da guerra. A ONU considera esses números confiáveis.

Dos 251 reféns feitos durante o ataque do Hamas, 54 ainda estão presos em Gaza, incluindo 32 que os militares israelenses dizem estar mortos.

bl (EFE, AFP, AP)