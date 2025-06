Italianos boicotam referendo para facilitar cidadania no país

O resultado é um duro golpe para a coalizão de partidos de oposição de centro-esquerda liderada pelo PD, grupos da sociedade civil e para a Confederação Geral Italiana do Trabalho (CGIL), o principal sindicato trabalhista do país, que estiveram por trás da realização do referendo.

Maurizio Landini, secretário-geral da CGIL criticou o baixo comparecimento como um sinal de uma "evidente crise democrática e de participação" na Itália. "Nosso objetivo era atingir o quórum, é claro que não o alcançamos. Hoje não é um dia de vitória", afirmou. Ele, porém, destacou o fato de que milhões de italianos foram votar e disse que esse era "um número inicial" para continuar lutando por mudanças.

Ativistas e partidos de oposição denunciaram a falta de debate público sobre as questões do referendo e acusaram a coalizão governista de tentar reduzir o interesse em temas sensíveis que afetam diretamente imigrantes e trabalhadores. Em maio, a agência reguladora das comunicações na Itália, a AGCOM, apresentou uma queixa contra a emissora estatal RAI e outras emissoras denunciando a falta de cobertura adequada e equilibrada sobre a votação.

Pesquisas de opinião publicadas em meados de maio mostraram que apenas 46% dos italianos estavam cientes das questões que motivavam o referendo.

Mudanças na lei de cidadania

A Itália endureceu recentemente a lei que concede o direito à cidadania aos descendentes de italianos nascidos no exterior. A medida impacta diretamente os descendentes que moram no Brasil. O objetivo, segundo o governo italiano, é conter a "comercialização" do passaporte italiano e o aumento de solicitações, vindas principalmente da América do Sul – para onde milhões de italianos emigraram nos séculos 19 e 20.