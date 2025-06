Trama golpista: O que Bolsonaro disse em depoimento ao STF - Ex-presidente negou ter discutido planos de golpe após a vitória de Lula e argumentou que só debateu medidas constitucionais com militares, mas que não editou "minuta do golpe".Réu no Supremo Tribunal Federal (STF) acusado de liderar a organização criminosa que tramou um golpe para mantê-lo no poder após a derrota nas eleições de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) depôs nesta terça-feira (10/06) à Primeira Turma da corte.

Foi a primeira vez que ele teve que responder a perguntas do ministro Alexandre de Moraes – relator do processo e, no passado, alvo frequente da retórica inflamada do ex-presidente e de seus apoiadores.

Bolsonaro e mais outros sete réus são apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como o "núcleo crucial" da trama golpista. O interrogatório do grupo começou na segunda-feira.