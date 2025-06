Brian Wilson, líder e vocalista dos Beach Boys, morre aos 82 - Considerado um dos maiores compositores da história do rock, músico americano foi a mente e a voz por trás de clássicos como "God Only Knows" e "Good Vibrations".Brian Wilson, músico e principal compositor da icônica banda de rock americana The Beach Boys, faleceu, conforme anúncio feito por sua família nesta quarta-feira (11/06). Ele tinha 82 anos. Não foi informado quando exatamente ele morreu, nem em quais circunstâncias.

"É com grande tristeza que anunciamos que nosso amado pai, Brian Wilson, faleceu", disse o comunicado.

Considerado um dos maiores nomes do rock, Brian Wilson é cultuado por clássicos como "Surfin' U.S.A.", "Good vibrations", "Wouldn't it be nice" e "God only knows". A sofisticação de suas composições, harmonia e vocalizações é frequentemente lembrada como marca do artista e influenciou gerações em todo o mundo.