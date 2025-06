Protestos contra operações anti-imigração de Trump se espalham pelos EUA

O governador do Texas, o republicano Greg Abbott, disse que mobilizará a Guarda Nacional esta semana, antes dos protestos planejados, e que "usará todas as ferramentas e estratégias para ajudar as autoridades a manter a ordem". Manifestantes e policiais entraram em confronto na segunda-feira em Austin, onde a polícia usou substâncias químicas para dispersar várias centenas de manifestantes.

Organizações do sul do Texas devem realizar manifestações contra o ICE e suas operações anti-imigração nesta quarta-feira e no sábado, informou a emissora CNN.

10.jun.2025 - População tomou as ruas de Nova York para protestar contra as operações anti-imigração de Trump Imagem: Adam Gray / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Militares não eram necessários"

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, acusou Trump de "inflamar" a situação em Los Angeles, a maior cidade da Califórnia e a segunda maior do país, ao mobilizar milhares de militares apesar de as autoridades locais considerarem os protestos sob controle, o que, segundo ele, gerou uma nova onda de violência.