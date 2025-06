Los Angeles se mobiliza a favor de indocumentados

Com intento de sufocar os protestos antigovernamentais, Washington ordenou o envio de 700 "marines" e 4 mil membros da Guarda Nacional para a segunda maior cidade dos EUA, à revelia do governador da Califórnia, Gavin Newsom. Castañeda, do CLALS, explica:

"Por enquanto, a força armada e os navais não participaram de nenhuma batida, nem é essa a meta: eles estão resguardando os edifícios federais de Los Angeles para onde o ICE levou os imigrantes detidos – a maioria do quais não teve permissão para ver familiares ou falar com um advogado." Ainda assim, em alguns casos as operações tiveram apoio de "pessoal que trabalha para o FBI, a [Administração de Repressão às Drogas] DEA, o Departamento para Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos, entre outros".

Meyer frisa que "a mobilização maciça de agentes federais militares para enfrentar os protestos é algo inédito no país": "É um dos muitos esforços de Trump para destacar militares para tarefas migratórias, sobretudo na zona fronteiriça, e expandir seu uso para além das tarefas tradicionais."

Castañeda considera "uma novidade" que "os cidadãos de Los Angeles, a maioria da população, esteja se opondo pública e visivelmente contra essas batidas e as políticas federais, que não consideram um tema de segurança pública, mas sim um programa para aterrorizar minorias, e um projeto supremacista".

Autor: Viola Träder