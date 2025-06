Marco Aurélio, um líder ainda atual, 18 séculos depois

Enquanto grande admirador do estoicismo, a escola filosófica fundada pelo grego Zenon de Cítio por volta de 300 a.C., um dos princípios fundamentais para Marco Aurélio era a equanimidade. E uma questão o ocupava intensamente: o que caracteriza um bom soberano?

A grande mostra dedicada a Marco Aurélio no Museu Municipal Simeonstift de Trier, de 15 de junho a 23 de novembro de 2025, parte do princípio de que essa e outras reflexões expostas nas Meditações seguem relevantes até hoje. Seus curadores são a historiadora Viola Skiba, diretora da instituição, e o arqueólogo e diretor do Museu Estadual Renano, sediado em Trier, Marcus Reuter.

Filho de sua época

Segundo Skiba, a atualidade da exposição é maior do que se esperava: especialmente numa época de crises e polarização, ganha nova urgência a questão – tão antiga quanto a própria história humana – de o que constitui uma boa governança.

Marco Aurélio se orientava pelas virtudes cardinais da Antiguidade, entre as quais sabedoria, justiça, prudência e temperança. Um ponto chave era garantir que as decisões servissem realmente ao bem comum. A historiadora lembra que, já para o filósofo grego Aristóteles (384-322 a.C.), a orientação pelo bem comum era o que separava a boa da má liderança.

Reuter complementa que Donald Trump certamente não seria um bom exemplo, aos olhos do imperador estoico, porém ressalva que este era um filho de seu tempo, crescido nas estruturas sociais da Antiguidade. Assim, ele nunca considerou acabar com a escravidão, ou questionou que houvesse indivíduos privados dos direitos de cidadão romano, ou que as mulheres fossem menos privilegiadas do que os homens.