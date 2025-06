Onda de atentados na Colômbia revive fantasma da violência política

Os opositores de Petro, porém, o acusam de ser leniente com os rebeldes e afirmam que as organizações se fortaleceram por causa disso. Diversos grupos tentam ocupar os territórios deixados pelas Farc, principalmente no interior do país.

Em janeiro, por exemplo, o ELN e dissidentes das Farc deflagraram um conflito armado no nordeste do país, matando 100 pessoas, a maioria civis. Petro suspendeu as negociações com os guerrilheiros e reativou ordens de prisão contra lideranças do ELN, que haviam sido derrubadas em 2022.

Segundo a ONU, só entre janeiro e abril de 2025, quase 1 milhão de pessoas foram afetadas direta ou indiretamente pela violência armada no país, número quatro vezes maior que no ano anterior. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) classificou o momento atual como a pior crise humanitária desde 2016 e a Human Rights Watch registrou um aumento de mais de 20% nos homicídios e quase 35% nos sequestros desde então.

"O que por muitos anos foi o discurso de grupos violentos e sanguinários tornou-se a linguagem oficial. [...] A sociedade colombiana está se aproximando de seus limites de tolerância, que, se rompidos, podem levar à guerra civil", escreveu a Arquidiocese de Bogotá em um boletim nesta semana.

Polarização inflama debate

Os embates inflamam o discurso político já polarizado e o cerco contra Petro, que não disputará a reeleição em 2026, proibida pela lei colombiana.