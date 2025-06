Pessoas têm menos bebês por falta de desejo ou de segurança?

"A verdadeira crise [da fecundidade] é que as pessoas se sentem incapazes de criar as famílias que desejam", disse Ian McFarlane, diretor de Relações Externas do UNFPA, em Berlim. "Essa crise afeta o Norte Global tanto quanto o Sul Global."

A especialista Alanna Armitage, do UNFPA, enfatizou a importância de mudar a narrativa que sugere que as mulheres não querem mais ter filhos. "A pesquisa que realizamos mostra [que há] desejo de ter filhos. O que não ajuda são as condições", declarou a especialista à agência de notícias Efe.

Em todo o mundo, governos tentam influenciar as taxas de natalidade com medidas políticas, muitas vezes com efeitos apenas de curto prazo ou até mesmo opostos, quando na verdade deveriam adotar políticas que criem um ambiente favorável para quem quer ter filhos, o que inclui estabilidade no emprego, licença-maternidade e licença-paternidade, acesso à moradia, e também políticas universais de saúde sexual e reprodutiva, afirmou o UNFPA.

as/bl (Efe, AFP, DPA, ots)