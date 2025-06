Por que mobilização da Guarda Nacional por Trump é polêmica?

As marchas de Selma a Montgomery são frequentemente creditadas por ajudar na aprovação da Lei dos Direitos de Voto de 1965, que acabou com práticas eleitorais segregacionistas e discriminatórias nos Estados Unidos.

Qual a situação jurídica?

Para fundamentar sua decisão, Trump invocou no sábado o Título 10 do Código dos EUA, que descreve o papel das Forças Armadas dos EUA, e evitou invocar a Lei da Insurreição, como Bush fez em 1992 e Johnson em 1965.

No entanto, Trump não descartou fazê-lo, pois, quando questionado sobre essa possibilidade no domingo, respondeu que dependeria "de haver ou não uma insurreição".

A Lei da Insurreição remonta a 1807. Ela concede ao presidente a capacidade de mobilizar as Forças Armadas dos EUA para reprimir episódios de agitação civil e é considerada um dos poderes de emergência mais poderosos dos EUA.

Uma seção do Título 10 permite que o presidente envie unidades da Guarda Nacional se os EUA forem invadidos, se houver uma rebelião ou o risco de rebelião ou se o presidente for "incapaz de executar as leis dos Estados Unidos com as forças regulares".