Premiê polonês vence moção de confiança no Parlamento - Centrista Donald Tusk pediu voto após o conservador Karol Nawrocki vencer eleição presidencial. Primeiro-ministro prometeu concluir seu mandato, apesar do crescimento da oposição.O governo pró-europeu do primeiro-ministro polonês Donald Tusk ganhou um voto de confiança no Parlamento nesta quarta-feira (11/06), em um movimento iniciado pelo próprio para demonstrar que ainda tem o apoio da maioria do Legislativo apesar da derrota de sua coalizão na eleição presidencial no início do mês.

A votação foi convocada por Tusk após o nacionalista conservador Karol Nawrocki vencer a apertada disputa presidencial contra o liberal Rafal Trzaskowski. A derrota da coalizão governamental aumentou a pressão sobre o premiê para convocar eleições parlamentares antecipadas, apesar de um novo pleito não estar previsto até 2027.

"Estou pedindo um voto de confiança porque tenho convicção de que temos um mandato para governar", disse Tusk na quarta-feira, no início da sessão parlamentar.