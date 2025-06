Trump anuncia trégua comercial com a China e tarifa de 55%

As negociações se concentraram no relaxamento dos controles de exportação de itens como minerais de terras raras, utilizados na fabricação desde veículos elétricos a discos rígidos, turbinas eólicas e mísseis. Os dois países buscaram aliviar as tensões após acusações mútuas de violação do acordo firmado em Genebra no mês passado.

Na ocasião, Washington prometeu reduzir suas tarifas de 145% para 30%, e Pequim, de 125% para 10%, com um prazo de 90 dias para negociar um novo pacto comercial.

O acordo de Genebra fracassou devido às restrições da China às exportações de minerais críticos. Isso levou o governo Trump a responder com controles de exportação próprios, impedindo o envio de softwares de design de semicondutores, aeronaves e outros produtos para a China.

Embora Trump tenha descrito a negociação como um "acordo", só foram anunciadas nesta quarta medidas relativas à revogação das sanções aplicadas um contra o outro depois que Trump aumentou as tarifas sobre produtos chineses, no início de abril.

O que diz a China?

Xi Jinping ainda precisa dar sua aprovação final aos termos acordados em Londres, como disse o próprio Trump, mas autoridades chinesas já sinalizaram adesão ao pacto.