Alemanha amplia ajuda militar à Ucrânia, mas nega envio de mísseis Taurus

Em maio, ele reacendeu o debate ao dizer que Berlim não vai impor limites no emprego de sistemas de longo alcance aos ucranianos, sem citar quais armas seriam essas. Ao final do mês, após se encontrar com Zelenski e anunciar a produção conjunta de armamentos, voltou a deixar a questão em aberto ao não se pronunciar sobre a transferência do Taurus.

Moscou já havia advertido que o fornecimento dos mísseis alemães à Ucrânia seria interpretado como uma participação direta de Berlim na guerra. Após as falas de Merz, a Rússia subiu o tom e chamou a cooperação industrial entre Berlim e Ucrânia de "irresponsável" e "perigosa". Havia um temor de que, com oVladimir Putin possível envio dos mísseis, o presidente russo Vladimir Putin poderia escalar a guerra ou romper as já instáveis negociações de paz.

Aumento de tensões

A visita do ministro da Defesa alemão a Kiev ocorre em um momento de intensos bombardeios russos contra o território ucraniano e com as negociações entre os dois países paralisadas.

"Ninguém pode acreditar seriamente que [o presidente russo] Vladimir Putin esteja genuinamente interessado em conversas sérias sobre cessar-fogo, trégua ou mesmo paz", declarou Pistorius.

Em duas rodadas de negociações em Istambul, Moscou e Kiev até agora apenas concordaram com a troca de prisioneiros. Moscou continua exigindo que a Ucrânia reconheça a anexação de partes do seu território e insiste em uma "Ucrânia desmilitarizada". Já Kiev exige garantias de segurança sólidas dos aliados para evitar ataques futuros.