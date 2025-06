Avião com mais de 200 passageiros cai na Índia - Aeronave partiu de Ahmedabad com destino a Londres. Queda ocorreu durante a decolagem.Um avião da Air India com 242 pessoas a bordo caiu nesta quinta-feira (12/06) perto do aeroporto de Ahmedabad, no oeste da Índia. Ainda não há informações sobre vítimas.

Em comunicado, a Direção Geral de Aviação Civil (DGCA) identificou a aeronave como um Boeing 787 com matrícula VT-ANB, que operava o voo AI-171 com destino a Londres-Gatwick. Dois pilotos, 10 tripulantes de cabine e 230 passageiros estavam a bordo.

O voo AI-171 partiu de Ahmedabad com destino ao aeroporto de Gatwick, em Londres, no Reino Unido. Segundo fontes citadas por diversos canais de televisão indianos, o Boeing 787-8 Dreamliner caiu minutos após a decolagem. A aeronave era pilotada pelo capitão Sumeet Sabharwal, um experiente piloto instrutor com 8.200 horas de voo, acompanhado pelo primeiro oficial Clive Kundar, com 1.100 horas de experiência, segundo o órgão regulador.