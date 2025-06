[Coluna] Indústria de diplomas e a falácia da inclusão

Perdoem-me a franqueza, mas não acho que estamos diante de um cenário em que essas instituições estão com boas intenções, mas apenas errando o tom. A verdade é que estamos diante de uma estratégia deliberada, que maquia a falta de responsabilidade e ética de inclusão e democratização.

Primeiramente, precisamos pensar no grande público-alvo dessa indústria de diplomas. São pessoas de baixa renda, boa parte já inserida no mercado de trabalho e com baixa remuneração, com pouca proximidade com o ensino superior e grandes déficits na educação básica, como leitura e raciocínio lógico.

De modo geral, "presas fáceis". Indivíduos que sonham em ter alguma mobilidade social e a vida, minimamente, mais confortável. A associação entre esse progresso e o ensino superior os motiva, mas a verdade é que a maioria nem sabe que há universidades públicas, ou simplesmente não se acha capaz de entrar em uma, ou nem entende os meios de ingresso. Outra parte, infelizmente, dado as grandes lacunas na educação básica, teria grandes dificuldades com o Enem e demais vestibulares e acaba desistindo de ingressar em uma pública ou privada de excelência e séria — ainda bem, ainda existem — via sistemas de bolsa.

O ensino superior precisa, sim, ser acessível e ter seu acesso democratizado. Mas é covardia — e também maldade e falta de ética — construir uma narrativa falaciosa, em nome da inclusão, cujo único objetivo é o lucro pelo lucro. Não há nada de inclusivo em abandonar a responsabilidade com as consequências de formar mal quem mais precisa de uma educação de qualidade. A grande ironia é que a falsa inclusão é, na verdade, uma sofisticada forma de exclusão.

__

Vozes da Educação é uma coluna semanal escrita por jovens do Salvaguarda, programa social de voluntários que auxiliam alunos da rede pública do Brasil a entrar na universidade. Revezam-se na autoria dos textos o fundador do programa, Vinícius De Andrade, e alunos auxiliados pelo Salvaguarda em todos os estados da federação. Siga o perfil do programa no Instagram em @salvaguarda1.