Como é o avião da Boeing que caiu após decolar na Índia - Acidente fatal foi o primeiro com uma aeronave Boeing 787. Em uso desde 2011, modelo é considerado um dos mais autônomos e seguros da companhia americana. Causas da tragédia estão sendo investigadas.O Boeing 787 Dreamliner que caiu em uma zona residencial na Índia nesta quinta-feira (12/06) é uma aeronave que tem destaque no catálogo da maior fabricante de aviões do mundo como um de seus modelos mais novos, completos e seguros.

Depois de entrar em serviço pela primeira vez em outubro de 2011, com a companhia aérea All Nippon Airways do Japão, 2.598 desses aviões já foram encomendados por mais de 80 companhias aéreas em todo o mundo, incluindo a Latam Airlines. Mais de 880 estão na fila para serem entregues.

Ainda não está claro se o acidente que causou a morte de mais de 240 pessoas foi provocado por falha humana ou por um problema técnico da aeronave. A Boeing disse que está "ciente" dos relatos e que está "trabalhando para reunir mais informações". A General Electric Aerospace, que forneceu os motores da aeronave, disse que apoiará a investigação.