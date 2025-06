Do Taj Mahal ao Grupo Baader-Meinhof: quando o amor escreve história

Há registros de que ambos lutaram juntos nas grandes campanhas bélicas de Alexandre, e segundo escritos antigos, o luto do rei da Macedônia pelo amigo foi tão profundo, que ele o declarou semideus postumamente, massacrou toda uma tribo por pura dor, e mandou torturar e matar o médico pessoal de Heféstio. Tais narrativas, contudo, carecem de base histórica.

Cleópatra e César: amor e política

Egito, 48 a.C.: a luta de poder entre Cleópatra e seu irmão – e marido – Ptolomeu redundara numa cruel guerra civil. Buscando apoio de Roma, a imperatriz tenta seduzir o general local com seu charme e beleza. Júlio César morde a isca: além de um romance com a mais bela e poderosa mulher da Antiguidade, ele tenta obter assim ainda mais influência, pois uma aliança romano-egípcia lhe permitiria manter sua posição no leste do Mediterrâneo.

Seus exércitos decidem a guerra a favor da amante, Ptolomeu sofre um conveniente acidente fatal. César vai viver com Cleópatra em Roma. Embora esse relacionamento com uma monarca estrangeira fosse alvo de críticas, muitos romanos também reconhecem suas vantagens políticas. Até que em 44 a.C. César é assassinado. A egípcia inicia um outro romance, não menos politicamente explosivo, com o general Marco Antônio. Mas essa é outra história.

Heloísa e Abelardo: luxúria, filosofia e castração

Heloísa de Argenteuil, de 18 anos, é considerada a moça mais bela da Paris do século 12; Pedro Abelardo, de 40 anos, o maior erudito de toda a Europa. Ele quer conquistá-la, mas para tal precisa contornar a vigilância do tio dela, o cônego Fulberto. Então é contratado como seu preceptor particular.