Irã retalia ONU e anuncia novo centro de enriquecimento de urânio

Nesta quinta-feira (12/06) Donald Trump alertou que Israel ou os Estados Unidos poderiam lançar ataques aéreos contra instalações nucleares iranianas se as negociações não resultarem no desarmamento nuclear do Irã. A sexta rodada de conversas está marcada para começar no domingo, em Omã. Com o aumento de tensões, funcionários do governo americano considerados não essenciais foram orientados a deixar a região do Golfo.

Trump disse nesta quinta-feira que ainda espera que o Irã aceite as negociações, mas se disse preocupado com a possibilidade de um "conflito massivo" no Oriente Médio caso isso não ocorra.

"Não quero dizer que é iminente, mas parece algo que muito provavelmente pode acontecer", disse Trump ao ser questionado por um repórter sobre um possível ataque israelense contra o Irã. "É muito simples, não é complicado. O Irã não pode ter uma arma nuclear."

gq (afp, ap, dpa)