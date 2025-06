Netanyahu sobrevive a moção que poderia acabar com governo

Argumentações de ambos os lados

Antes da votação, o deputado Yuli Edelstein, do partido Likud, presidido por Netanyahu, anunciou que a direita e os ortodoxos haviam chegado a um acordo sobre os "princípios nos quais o projeto de lei do serviço militar obrigatório irá se basear". Ele não especificou quais seriam os termos desse acordo.

Já o líder da oposição, Yair Lapid, declarou que o atual governo está no começo do fim. "Quando as coalizões começam a se desintegrar, elas se desintegram. Isso já começou, e é assim que acontece quando um governo começa a entrar em colapso", disse Lapid, acrescentando que os partidos ultraortodoxos tiveram que optar entre perder uma lei sobre sua isenção do serviço militar ou perder seu lugar no governo – e perderam a isenção.

O ministro das Comunicações, Shlomo Karhi, rebateu, dizendo que a coalizão governamental segue "avançando" e "mais forte do que nunca".

