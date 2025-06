O Brasil trata bem seus imigrantes?

"Eles também têm no imaginário o Brasil como um país receptivo e cordial, conforme narrado nas novelas", acrescenta a pesquisadora.

Lei é robusta, mas falha

Com a chegada de grupos mais numerosos de imigrantes, a política migratória do país teve que se atualizar para dar uma resposta a esse movimento. Em 2017, o então presidente Michel Temer sancionou a nova Lei de Imigração, que prevê direitos como acesso aos serviços públicos, como educação e moradia, além de inclusão social e laboral.

A medida substituiu o Estatuto do Estrangeiro, uma norma editada no período da ditadura militar que criminalizava a migração e considerava os imigrantes uma questão de segurança nacional. Para o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima (UFRR), João Jarochinski, a mudança, somada à Lei de Refúgio, representa a proteção dos direitos humanos no país.

"É uma lei bastante protetiva no sentido de que as pessoas podem chegar aqui sem documentação, justamente para que se possa ofertar alguma dinâmica de acolhimento." Para ele, a lei brasileira é mais avançada do que a de outros países. "O Brasil tem inclusive se utilizado disso como um ativo de política externa."

Mas apesar das leis, falta no país uma rede de atendimento integrada entre estados e municípios para acolher e encaminhar os imigrantes. "Eu queria conhecer o gigante da América Latina, meu marido disse que o brasileiro tinha sensibilidade", conta Rosa. Sem dinheiro e sem orientação sobre como se regularizar no país, Rosa e o marido armaram uma barraca em uma praça onde passavam a noite com o filho e tentavam vender peças de artesanato para levantar recursos.