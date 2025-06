O que muda com pacote de medidas para substituir aumento do IOF - Sob pressão de empresários e Congresso, Fazenda recua parcialmente de decreto de maio. Governo troca alta do IOF por taxas em bets e investimentos. Impostos sobre apostas serão destinados à saúde, diz Medida Provisória.O governo federal fez novos recuos na quarta-feira (11/06) sobre o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), publicando medida provisória (MP) para elevar outros impostos. A fim de substituir o decreto do IOF, pouco após a sua publicação em maio pelo Ministério da Fazenda, o novo texto eleva as taxas sobre apostas esportivas, conhecidas como bets, e investimentos antes isentos de Imposto de Renda (IR).

As medidas já haviam sido sinalizadas após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ter se reunido com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre no domingo. A conversa aconteceu num contexto de rechaço da proposta inicial do governo, que elevava e padronizava alíquotas do IOF, pelo Congresso e pelo setor privado.

Os impostos sobre a indústria das apostas passarão de 12% a 18% sobre o rendimento das empresas, calculado após o pagamento de prêmios. Os valores arrecadados pela diferença de 6% "serão destinados à seguridade social, para ações na área da saúde", diz a MP.