Os piores acidentes aéreos dos últimos anos

Exemplo disso é a colisão ocorrida em 27 de março de 1977, quando um Boeing 747 da KLM colidiu com um Jumbo da PanAm na pista do aeroporto de Los Rodeos, em Tenerife, Espanha, depois de ambos terem sido desviados para o local devido a um ataque a bomba no aeroporto de Las Palmas, nas Ilhas Canárias. A explosão matou 583 pessoas, na maior tragédia da história da aviação.

Relembre alguns dos piores acidentes da aviação comercial nos últimos anos.

2025

Estados Unidos: Mais de 60 pessoas morreram quando um avião comercial colidiu com um helicóptero Black Hawk do Exército em 29 de janeiro e caiu no Rio Potomac, perto do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington.

O voo 5342 da American Eagle, uma subsidiária regional da American Airlines, se aproximava do aeroporto, vindo de Wichita, Kansas, quando, às 20h48min (horário local), colidiu com o helicóptero militar, que fazia um exercício de treinamento noturno com três soldados, que também morreram.

2024