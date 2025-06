Reação de Trump a protestos acirra clima de guerra institucional - Presidente dos EUA ignora ordens de juízes federais, reinterpreta leis, atropela Congresso e envia militares a manifestações. Ao testar limites do poder, republicano põe em risco pilares democráticos do país.A tensão em Los Angeles, onde milhares de pessoas protestam há dias contra as medidas do Departamento de Imigração dos EUA, continua alta. Um toque de recolher noturno imposto pela prefeitura acalmou um pouco os ânimos na madrugada de quarta-feira (11/06). Mas não há sinais de que vá continuar assim.

Junto à Guarda Nacional, enviada no sábado pelo presidente Donald Trump, seguem-se agora 700 soldados da Marinha americana – conhecida por ser uma unidade de elite das Forças Armadas e uma tropa de intervenção rápida.

De acordo com uma porta-voz das Forças Armadas dos EUA, os soldados devem ajudar a proteger edifícios e funcionários do governo, incluindo os da agência de imigração ICE (Immigration and Customs Enforcement).