Sobrevivente de queda de avião na Índia usou saída de emergência

"Ele estava desorientado, com vários ferimentos por todo o corpo", disse o médico Dhaval Gameti à AP. "Mas ele parece estar fora de perigo".

Falando de um leito hospitalar, Viswashkumar, de 40 anos, disse à imprensa indiana que é cidadão britânico e viajava para o Reino Unido com seu irmão após visitar familiares na Índia.

"Quando me levantei, havia corpos por toda parte. Eu estava com medo. Fiquei em pé e corri. Havia pedaços do avião ao meu redor. Alguém me agarrou, me colocou em uma ambulância e me trouxe para o hospital", disse Viswashkumar ao jornal Hindustan Times.

Viswashkumar escapou pela porta de emergência

Imagens nas redes sociais exibidas por canais de notícias indianos mostram um homem com uma camiseta branca manchada de sangue e calças escuras mancando na rua e sendo ajudado por um socorrista. O homem apresentava hematomas no rosto. No vídeo é possível ver pessoas perguntando a ele onde estavam os outros passageiros, ao que ele responde: "Estão todos lá dentro".

Uma foto do cartão de embarque de Viswashkumar exibida pelo Hindustan Times mostrou que ele estava sentado no assento 11A do avião com destino ao Aeroporto de Gatwick.