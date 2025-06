Bebês reborn estão em todo lugar ou é ilusão de redes sociais? - Bonecas hiper-realistas viraram a tendência do momento. Porém, agressão a criança "confundida" com réplica mostra que superexposição do fenômeno nas redes sociais pode alcançar extremos prejudiciais.Os bebês reborn estão por todos os lugares. Pelo menos, parece ser essa a realidade para quem se pauta pelas redes sociais e meios de comunicação brasileiros nas últimas semanas. O assunto das bonecas hiper-realistas está na boca dos influenciadores, nas matérias de jornais e, mais recentemente, virou tema no remake de Vale Tudo, da TV Globo.

A "febre" também vem gerando consequências fora do mundo midiático. No Congresso, há projetos de lei visando proibir donos de bebês reborn de receber atendimento preferencial. O desdobramento mais preocupante dessa repercussão exacerbada em torno do assunto, no entanto, ocorreu na semana passada, em Belo Horizonte. Na ocasião, um homem de 36 anos agrediu, com um tapa, uma criança de 4 anos, que estava no colo da mãe em uma fila de uma lanchonete na capital mineira.

Preso em flagrante por lesão corporal, o agressor afirmou ter confundido a criança com um bebê reborn, achando que os pais estariam utilizando-se dela para furar a fila no estabelecimento. A criança chegou a ser levada ao hospital com inchaço atrás da orelha. Já o autor do ataque foi solto dois dias depois pela Justiça, que determinou a ele o pagamento de uma fiança no valor de três salários-mínimos.