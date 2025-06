[Coluna] Por que Lula e o PT estão perdendo popularidade tão rápido?

Porém duas pesquisas publicadas nas últimas semanas demonstram de forma vívida que há uma explicação estrutural para a queda de popularidade de Lula e do PT.

Por um lado, o relatório do IBGE Pnad Contínua: Rendimento de todas as fontes 2024 mostra que naquele ano os rendimentos reais dos brasileiros mais pobres foram o que mais aumentaram. No geral, a renda mensal média per capita cresceu 4,7%, e chegou a um nível recorde desde que esses dados são computados.

Os motores de tal tendência foram o programa Bolsa Família ampliado e um crescimento robusto do emprego (mais 2,6 milhões de pessoas trabalhando), assim como um aumento sensível do salário-mínimo.

Ascensão social, veneno eleitoral para o PT?

O que, à primeira vista, parece um êxito político, paradoxalmente resulta no distanciamento crescente em relação a Lula e ao PT. Muitos antigos eleitores do PT pertencem hoje à classe média em expansão. Seus interesses são outros: alívio tributário em vez de transferência social, e esperam da política estabilidade, segurança e perspectivas de ascensão. A clássica retórica de distribuição do partido não lhes cai bem.

Exemplo disso é o rechaço do PT por parte dos trabalhadores de plataformas digitais, ou seja: motoristas do Uber, entregadores de refeições e motoboys – a rigor, seria de pensar, os típicos eleitores do Partido dos Trabalhadores.