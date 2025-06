Conheça as instalações nucleares iranianas na mira de Israel

Bushehr

A primeira usina nuclear civil do Irã está localizada na costa do Golfo Pérsico, no sul do Irã, e é usada para gerar eletricidade. Ela não é usada para fins militares e não há relatos de que tenha sido danificada nos ataques desta sexta.

Teerã

O Reator de Pesquisa de Teerã é uma instalação de pesquisa na capital iraniana, usada principalmente para a produção de radioisótopos médicos que são usados no tratamento do câncer e no diagnóstico da medicina nuclear.

O reator desempenhou um papel central durante as negociações do acordo nuclear de 2015, pois poderia ser usado não apenas para fins médicos, mas também potencialmente para aplicações militares se urânio altamente enriquecido fosse usado.

Parchin