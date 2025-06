Entenda a operação da PF contra Mauro Cid que prendeu ex-ministro de Bolsonaro

Entenda a operação da PF contra Cid

A operação acontece após representação enviada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, na última terça-feira. Na ocasião, Gonet avaliou que Cid poderia tentar fugir do país após seus familiares terem deixado o Brasil. Os pais, a esposa e filhas do tenente-coronel foram aos EUA no final de maio e não retornaram.

Conforme apontou o portal G1, na representação, Gonet indicou que a ausência de registros de saída do Brasil de uma das filhas de Cid levantou suspeitas.

A PF ainda afirma que, em 12 de maio deste ano, o ex-ministro Gilson Machado teria tentado viabilizar a emissão de um passaporte português para Cid junto ao Consulado de Portugal em Recife.

No começo desta semana, quando o pedido da PGR foi protocolado, Machado afirmou que procurou o consulado apenas para auxiliar a renovação do passaporte do seu pai, Carlos Eduardo Machado Guimarães.

A defesa do militar também nega uma articulação para obter passaporte estrangeiro.