Após ataques, ONU alerta para risco de liberação radioativa

ra (afp, ap, dpa)

EUA negam envolvimento em ataque, mas retiraram funcionários do Oriente MédioEspecialistas afirmam que o ataque desta sexta-feira não seria possível sem o aval dos Estados Unidos, maior aliado de Israel. Oficialmente, o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, nega envolvimento da Casa Branca no bombardeio israelense.

Um dia antes, porém, o presidente americano Donald Trump anunciou a retirada de funcionários do Oriente Médio alegando riscos à segurança, após a agência de notícias Reuters noticiar preparativos para a evacuação parcial da embaixada no Iraque. O Departamento de Estado (equivalente americano ao Ministério do Exterior) também teria autorizado saídas voluntárias do Bahrain e do Kuwait, segundo a Reuters.

Os EUA têm presença militar no Oriente Médio, com bases no Iraque, Kuwait, Catar, Bahrein e Emirados Árabes Unidos.

ra (DW, reuters)

Ataque põe em xeque futuro das negociações com os EUA sobre acordo nuclearCom o ataque contra o Irã na madrugada desta sexta-feira, Israel quis aproveitar uma "janela de oportunidade" aberta pela fragilização dos sistemas de defesa aérea iranianos após uma sequência de bombardeios israelenses em outubro do ano passado, afirma a correspondente da DW em Jerusalém, Tania Kraemer.