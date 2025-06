Israel bombardeia Irã e aumenta temor de guerra na região

"Atacamos a principal instalação de enriquecimento do Irã em Natanz. Atacamos os principais cientistas nucleares do Irã que trabalhavam na bomba iraniana. Também atacamos o núcleo do programa de mísseis balísticos do Irã", disse Netanyahu, em vídeo divulgado após o ataque.

O ministro do Exterior do Irã, Abbas Araqchi, defendeu nesta sexta-feira o "direito legítimo" de seu país de responder aos massivos bombardeios lançados por Israel contra alvos militares e nucleares iranianos.

"Israel e os Estados Unidos receberão um golpe contundente", declarou o porta-voz das forças armadas iranianas, o general Abolfazl Shekarchi.

Os alvos

O ataque começou por volta das 3h30 (horário local, 21h de Brasília), quando fortes sons de explosões foram ouvidos na capital iraniana e se espalharam para outras áreas do país.

Entre os alvos, estavam membros do alto escalão do Estado-Maior e da cúpula de segurança do regime iraniano, incluindo três dos mortos nos ataques: o general Mohammad Bagheri, comandante do Estado-Maior das Forças Armadas; o general Hossein Salami, comandante-chefe da Guarda Revolucionária; e o general Gholam Ali Rashid, chefe da base aérea de Khatam al-Anbiya.