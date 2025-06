Israel x Irã: o que está em jogo para a economia global? - Ataque de Israel ao Irã acentuou o temor de uma guerra mais ampla, com potenciais efeitos sobre a economia global. Tensões ocorrem em um cenário já incerto, agravado pelas políticas tarifárias dos EUAO ataque de Israel às instalações nucleares e de mísseis balísticos do Irã, ocorrido na madrugada de sexta-feira, aumentou as chances de uma escalada militar no Oriente Médio. Com isso, impactos imediatos já são sentidos no mercado financeiro, e especialistas alertam para o potencial do conflito abalar a economia global, já fragilizada por choques recentes.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu que a operação militar "continuará pelo tempo que for necessário para eliminar essa ameaça", referindo-se ao desenvolvimento de armas nucleares por Teerã. Já o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, por sua vez, alertou que Israel deve esperar uma "punição severa" por seus ataques.

No entanto, uma guerra prolongada e mais ampla na região pode afetar os preços de petróleo, abalar os mercados de energia e as rotas comerciais da região, com efeitos econômicos no mundo inteiro e riscos de uma recessão global.