Líderes mundiais pedem cautela após ataque contra Irã - EUA afirmam que Israel agiu unilateralmente. ONU alerta para risco de liberações radioativas, expressando preocupação com esforços anti-proliferação nuclear.O ataque de Israel contra o Irã gerou uma onda de reações de líderes políticos ao redor do mundo, que pediram cautela nesta sexta-feira (13/06) e defenderam uma desescalada das tensões. O bombardeio contra a infraestrutura nuclear do Irã e altos comandantes militares segue o fracasso de negociações entre Teerã e Washington, levantando preocupações quanto à paz e à estabilidade no Oriente Médio.

"Israel tomou medidas unilaterais contra o Irã. Nós não estamos não estamos envolvidos em ataques contra o Irã, e nossa principal prioridade é proteger as forças americanas na região," disse Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos (EUA).

Na véspera do ataque, o presidente dos EUA, Donald Trump, alertara para possíveis ataques pelo seu país ou pelo governo israelense, caso as negociações não resultassem no desarmamento nuclear iraniano. Funcionários do governo americano considerados não essenciais já tinham sido orientados a deixar a região.