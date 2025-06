Literatura indígena ganha espaço no Brasil após séculos ignorada - Livros de autores indígenas começaram a ser publicados no país somente a partir da década de 1980. Escritores rompem com preconceitos e estereótipos, mas ainda enfrentam desafios.A morte do escritor e gramático Evanildo Bechara abriu uma nova cadeira na Academia Brasileira de Letras (ABL) e a oportunidade de torná-la mais indígena. A professora, escritora e ativista Eliane Potiguara se candidatou à vaga e pode se somar ao escritor e ativista Ailton Krenak, o primeiro indígena a ocupar uma cadeira na academia.

Tanto a presença de Krenak quanto a candidatura de Potiguara representam muito mais do que apenas o acesso à ABL, falam sobre a importância e reconhecimento que a literatura indígena contemporânea tem ganhado no Brasil atualmente.

O país tem cerca de 83 escritores indígenas, de 39 povos distintos, e mais de 200 obras de autoria indígena catalogadas, de acordo com o projeto Bibliografia das publicações indígenas do Brasil. "A literatura indígena contemporânea rompe com séculos de silenciamento e apagamento das vozes indígenas no Brasil. Não é apenas uma forma de expressão artística, mas um ato de afirmação de identidade", afirma Djalma Enes Filho, professor e pesquisador da Universidade Federal do Acre (UFAC) Campus Floresta.