Mais de 1.000 mortos: quais foram os piores acidentes aéreos dos últimos anos

O voo 5342 da American Eagle, uma subsidiária regional da American Airlines, se aproximava do aeroporto, vindo de Wichita, Kansas, quando, às 20h48min (horário local), colidiu com o helicóptero militar, que fazia um exercício de treinamento noturno com três soldados, que também morreram.

2024

Cauda de Boeing 737-800 da Jeju Air é retirada de pista do Aeroporto Internacional de Muan cinco dias após acidente que deixou 179 mortos Imagem: YONHAP / AFP

Coreia do Sul: O voo internacional 7C2216 da Jeju Air explodiu no Aeroporto Internacional de Muan em 29 de dezembro de 2024, matando todos os 175 passageiros e quatro dos seis tripulantes. Esse é o mais mortal desastre aéreo já ocorrido em solo sul-coreano.

O avião havia partido da capital da Tailândia, Bangcoc, com destino a Muan, no sul da Coreia do Sul, e teria tentado um pouso forçado. Após o fracasso na primeira tentativa devido a uma falha no trem de pouso, a aeronave não conseguiu reduzir a velocidade até chegar ao fim da pista, bateu contra o muro do aeroporto e explodiu.

Cazaquistão: O voo J2-8243 da Azerbaijan Airlines caiu em 25 de dezembro de 2024 após ser desviado da Rússia para o Cazaquistão, matando 38 pessoas - 29 sobreviveram, com vários feridos saindo de uma parte intacta da fuselagem.