Quem são os generais e cientistas iranianos mortos no ataque de Israel

Nascido em 1960, Salami ingressou na Guarda Revolucionária em 1980, no início da guerra lançada pelo então líder iraquiano Saddam Hussein. Ele passou a maior parte de sua carreira na força militar de elite do país.

Salami ascendeu na hierarquia até se tornar chefe da divisão da força aérea da Guarda Revolucionária e também foi alvo de sanções de Washington. Ele serviu como vice-comandante na força por nove anos antes de ser promovido ao cargo mais alto em 2019, como parte de uma grande reforma. Ele repetiu inúmeras vezes os apelos para que "Israel fosse apagado do mapa".

Outro nome entre os mortos é o general Gholamali Rashid, vice-comandante das Forças Armadas e responsável pela estratégica base aérea Khatam ol-Anbiya, segundo agências estatais iranianas. Ele também lutou pelo Irã na guerra contra o Iraque na década de 1980.

A Guarda Revolucionária do Irã confirmou ainda a morte do chefe da Força Aérea do corpo militar de elite, general Amir Ali Hajizadeh. A Guarda Revolucionária indicou que Hajizadeh foi morto juntamente com um"grupo de bravos e dedicados combatentes desta força".

Israel indicou Hajizadeh como a figura responsável pelos ataques aéreos contra seu território. Em 2020, Hajizadeh assumiu a responsabilidade pela queda de um avião ucraniano de passageiros no Irã após o país lançar ataques com mísseis contra alvos americanos no Iraque. A ação era uma retaliação ao ataque de drones dos EUA que matou Qassem Soleimani, líder da poderosa Força Quds da Guarda Revolucionária do Irã, responsável pelo serviço de inteligência e por conduzir operações militares secretas no exterior.

Cientistas nucleares mortos nos ataques