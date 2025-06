Acordo nuclear por um fio: entenda o que está em jogo após bombardeios no Irã

A pretendida aproximação entre Israel e o mundo árabe, iniciada durante o mandato de Trump na forma dos Acordos de Abraão, deverá ficar congelada. Porém a conduta de guerra israelense na Faixa de Gaza já se encarregara de esfriar seriamente o clima diplomático.

Por sua vez, faz apenas dois anos que Teerã e Riad se reaproximaram, sob mediação chinesa, após anos de hostilidade radical. Desde então, as relações bilaterais se intensificaram, havia até planos de cooperação militar e de manobras conjuntas. O sinal de aproximação mais recente foi em abril, quando o ministro saudita de Defesa, Khalid bin Salman - irmão do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman - viajou até a capital iraniana, onde também se encontrou com o líder Khamenei.

Assim como os demais Estados árabes da região, a Arábia Saudita não quer de modo algum ser implicada no conflito israelo-iraniano, muito menos com os EUA estando envolvidos. Diante da superioridade de seu oponente, o Irã poderá apelar para táticas de guerra assimétrica, por exemplo obstruindo a extração e transporte de petróleo.

Em 2019, ataques com drones por houthis iemenitas interromperam temporariamente o transporte de petróleo saudita, e nos anos seguintes instalações petroleiras do país foram igualmente alvo de ofensivas do Iêmen. Assim, não é surpresa que as ofensivas israelenses tenham gerado uma forte alta dos preços do petróleo.

Questionável é se com esses ataques Israel alcançará sua meta oficialmente declarada: impedir o desenvolvimento de uma bomba atômica iraniana. No momento, a maioria dos especialistas duvida que seja possível destruir o programa nuclear do país por meios militares. Em contrapartida, os atuais bombardeios poderão motivar o Irã a, agora sim, apostar no armamento nuclear. Isso possivelmente resultaria numa corrida armamentista no Oriente Médio - o que não é no interesse de ninguém.