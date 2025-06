Deputada democrata e marido são mortos por atirador nos EUA

"Este foi um ato de violência política direcionada", afirmou. Melissa Hortman era a principal liderança democrata na bancada estadual do partido. "O discurso pacífico é a base da nossa democracia. Não resolvemos nossas diferenças com violência ou à base de armas", concluiu Walz.

Suspeito fugiu após trocar tiros com a polícia

Segundo as autoridades, a polícia atendeu a um chamado na casa de Hoffman às 2 horas da manhã (0h de Brasília), na cidade de Champlin, e o encontraram ferido. Pouco depois, receberam outra ligação referente à residência de Melissa Hortman, que morava no município vizinho de Brooklyn Park. Lá, encontraram o suspeito, que trocou tiros com os policiais e fugiu a pé.

Uma operação de busca foi iniciada para encontrá-lo. O atirador estava vestido como um policial uniformizado e operava um veículo que se parecia com uma caminhonete usada pela corporação.

O carro foi abandonado pelo atirador durante a fuga. Nele, policiais encontraram um manifesto com uma lista de outros legisladores do estado. A segurança das autoridades citadas no documento foi reforçada.

Polícia pede para população ficar em casa