Milhares protestam nos EUA contra políticas de Trump - Protesto "No Kings" (Sem Reis) acontece de forma simultânea em 2 mil cidades. Em Washington, Trump convoca raro desfile militar para celebrar aniversário do Exército.Milhares de americanos tomam as ruas dos EUA neste sábado (14/06) em uma onda de protestos contra políticas do presidente Donald Trump. Mais de 2 mil cidades recebem os atos de forma simultânea em todo o país.

Eles foram organizados para se contrapor e coincidir com um controverso desfile militar convocado por Trump em Washington para celebrar os 250 anos do Exército dos EUA. Mais de 200 mil pessoas são esperadas para acompanhar a parada militar, um evento raro nos Estados Unidos. Este sábado também é a data do aniversário do presidente americano.

Já ao redor do país, cidades como Atlanta, Philadelphia, Houston, Flórida, Nova York e Los Angeles recebem a manifestação apelidada de "No Kings" (Sem Reis). Esta já é considerada a maior demonstração pública contra o republicano desde que ele retornou ao poder, em janeiro deste ano.