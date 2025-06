Papa Leão 14 faz apelo pela "razão" a Israel e Irã - Em seu discurso mais contundente pela paz em um mês de papado, pontífice leu recado para que líderes dos dois países se abram ao diálogo, em meio a ataques israelenses e retaliações por parte do país persa.O Papa Leão 14 fez um apelo neste sábado (14/06) para que as autoridades do Irã e de Israel ajam com "razão" após ataques aéreos entre os dois países matarem dezenas e enviarem civis para abrigos, e pediu que busquem o diálogo.

Leão, em um dos pedidos de paz mais fortes até o momento em seu papado de cinco semanas, disse a uma plateia na Basílica de São Pedro que acompanhava a situação com "grande preocupação".

"Em um momento tão delicado, desejo fortemente renovar um apelo à responsabilidade e à razão", disse o papa.