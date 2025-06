Qual a posição de Trump e dos EUA no conflito Israel-Irã?

Antes disso, na quinta-feira, o Departamento de Estado dos EUA publicou um alerta na plataforma X sobre a complexa situação de segurança no Oriente Médio: "Lembramos aos cidadãos americanos em Israel e na região em geral da necessidade contínua de cautela e os encorajamos a monitorar as notícias para acompanhar os acontecimentos mais recentes."

Os EUA foram informados sobre o ataque com antecedência. Mas eles realmente não estavam ativamente envolvidos de alguma forma?

"Tudo o que sabemos até agora sobre a logística, por exemplo, sobre os drones escondidos no Irã, sugere que Israel realizou o ataque sozinho", disse Sascha Lohmann, membro do grupo de pesquisa para as Américas do Instituto Alemão de Assuntos Internacionais e de Segurança, em entrevista à DW. "Mas não podemos descartar completamente a possibilidade de que os EUA tenham ajudado."

O envio de 200 jatos militares que voaram para o Irã e retornaram, por exemplo, levanta a questão de se os militares americanos forneceram apoio com reabastecimento aéreo, de acordo com Lohmann.

Programa nuclear do Irã sob ataque

Os ataques de Israel na manhã de sexta-feira foram direcionados principalmente contra instalações militares e locais envolvidos no programa nuclear iraniano, como a usina nuclear de Natanz, onde o urânio é enriquecido, entre outras atividades. Além de várias figuras importantes do exército iraniano, pelo menos nove cientistas e pesquisadores que trabalhavam no programa nuclear iraniano foram mortos.