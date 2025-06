Quem foi São João, o padroeiro da festa junina no Brasil - Santo deu origem a uma das maiores manifestações culturais do mês de junho e influenciou tradições populares em todo o país.Embora o Dia de São João seja celebrado apenas em 24 de junho, as festas juninas já começaram em diferentes regiões do Brasil e devem seguir ao longo do mês e, em muitos lugares, até julho. Fogueiras, bandeirinhas, quadrilhas e comidas típicas voltam a ocupar praças, escolas, parques e outros espaços, seguindo uma das tradições mais populares do calendário nacional.

A centralidade de São João nessas celebrações, que antigamente eram chamadas de "joaninas", tem raízes na tradição católica europeia, especialmente portuguesa. "Ele era associado à fertilidade da terra, à alegria da chegada do verão no hemisfério norte e ao senso de comunidade no campo", diz Ana Beatriz Dias Pinto, doutora em Teologia e professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

Essas festas, no entanto, começaram muito antes do catolicismo. Na Europa pré-cristã, povos como celtas e nórdicos celebravam o solstício de verão agradecendo pela renovação da vida após o inverno. Com o avanço do cristianismo, a Igreja passou a incorporar essas comemorações ao calendário religioso. "Essas celebrações pagãs foram gradualmente associadas a santos populares", destaca Dias Pinto.