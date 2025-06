Violência se espalha na Irlanda do Norte em 5º dia de protestos anti-imigração - Pelo 5º dia consecutivo, manifestantes entraram incendiaram residências e veículos em série de "crimes de ódio com motivação racial". Mais de 60 policiais ficaram feridos. Violência contra jovem disparou revolta.A Irlanda do Norte foi palco de confrontos pela quinta noite consecutiva entre manifestantes anti-imigração e policiais na madrugada deste sábado (14/06), em uma série de episódios violentos chamados no país de "semana da vergonha".

Um hotel foi atacado em Newtownabbey, perto da capital Belfast, no que foi classificado pelas autoridades de um "crime de ódio com motivação racial". Uma viatura policial foi danificada em outra cidade da região, Londonderry, e veículos foram incendiados.

Várias residências também foram alvo de ataques. Segundo a Agência de Habitação da Irlanda do Norte, 50 famílias receberam assistência durante a semana, com 14 delas sendo acomodadas emergencialmente. As autoridades prenderam 15 pessoas e acusaram quatro, a maioria adolescentes.