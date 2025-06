7,84 sílabas por segundo: qual é o idioma mais rápido do planeta?

O japonês, por exemplo, tem uma estrutura silábica extremamente simples, geralmente uma consoante seguida de uma vogal, sendo cinco as vogais à disposição. Por outro lado, o inglês, embora tenha cinco letras para representar vogais, conta com aproximadamente 20 sons vocálicos diferentes, de acordo com o Atlas Obscura. E uma única sílaba em inglês pode ser extremamente complexa: por exemplo, a palavra "strength" (força) tem um bloco com várias consoantes agrupadas.

Um limite universal do cérebro humano?

O mais fascinante de tudo isso é que, de acordo com a pesquisa, quando se leva em consideração tanto a velocidade quanto a densidade da informação, todas as línguas estudadas transmitem informação aproximadamente à mesma velocidade: cerca de 39 bits por segundo.

"É como as asas dos pássaros", explicou Christophe Coupé, um dos autores do estudo, à revista The Economist, em 2019. "Você pode ter asas grandes que precisam de poucos batimentos por segundo ou ter que bater muito as asas pequenas que você tem, mas o resultado é praticamente o mesmo em termos de voo".

Essa compensação entre velocidade e densidade parece indicar que existe uma faixa ideal de velocidades dentro da qual o cérebro humano pode processar informações de maneira eficiente, independentemente do idioma falado.

O que a velocidade realmente mede?

Vale esclarecer que há muitas variantes em jogo. Por exemplo, mesmo dentro da mesma língua, os falantes nem sempre têm o mesmo ritmo de fala: o contexto, o estado de espírito e o ambiente influenciam muito.