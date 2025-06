Acordo de Schengen sob pressão em seu 40º aniversário

Em uma pesquisa recente do Eurobarômetro, 72% dos entrevistados identificaram o Schengen como uma das maiores conquistas da União Europeia em sua história, importante para destravar também acordos comerciais e logísticos.

Apesar do apoio popular e de ser frequentemente descrito como uma pedra angular da integração europeia, o Espaço Schengen celebra o 40º aniversário de sua assinatura sob pressão.

Em 2024, os países do Schengen impuseram mais controles entre suas fronteiras do que qualquer outro momento desde que a zona de livre circulação foi criada, entre eles, a Alemanha. As fiscalizações estabelecidas para conter fluxos migratórios passaram a desafiar os objetivos originais e constituintes do acordo.

"Eles não foram acordados como uma medida permanente, nem foram concebidos para isso", disse Alexander Schweitzer, governador do estado alemão da Renânia-Palatinado, durante o evento de aniversário do acordo celebrado no vilarejo luxemburguês de Schengen. Enquanto Schweitzer falava, a polícia alemã realizava inspeções de veículos no lado alemão da ponte sobre o rio Mosela.

Schengen impulsionou economia europeia

Atualmente, o Espaço Schengen é composto por 29 países, com um total de 420 milhões de habitantes. São 25 membros da União Europeia, além da Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. Apenas dois membros do bloco não aderiram: a Irlanda, por ter uma área de livre circulação com o Reino Unido, e o Chipre, que está atualmente em processo de adesão.