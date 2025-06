Alemanha celebra 1º Dia do Veterano Militar do pós-guerra

Mesmo com a fundação da Bundeswehr, em 1955, de início não havia espaço para uma nova tradição de veteranos. Isso só mudou a partir dos anos 90, quando cada vez mais militares alemães de ambos os sexos passaram a ser enviados para focos de conflito no exterior, por exemplo nos Bálcãs, no Afeganistão ou na África. Parte deles retornou ferida ou traumatizada.

Redefinindo "veterano" após duas guerras mundiais

Nem todos receberam em seguida a ajuda que necessitavam, da Bundeswehr ou de outras instâncias estatais. Grande parte da sociedade reagiu, no melhor dos casos, com o "desinteresse amigável" que caracterizava a relação de muitos alemães com suas Forças Armadas. Isso, apesar de todas as missões no estrangeiro terem sido aprovadas pelo Bundestag (câmara baixa do Parlamento).

O veterano Hallbauer também vivenciou esse desinteresse: num evento memorial do BDV, diante do prédio do Reichstag, foram turistas dos Estados Unidos, Inglaterra ou França a agradecer-lhe por seu serviço. "Enquanto os alemães se perguntavam: 'Quem são esses caras?' A maioria dos que passavam não sabia o que pensar sobre nós."

Os próprios veteranos e veteranas tiveram que apresentar sua causa com insistência, até serem finalmente escutados pelo Parlamento e o governo. Parte do desafio é associar o pouco usado termo "veterano" com a Bundeswehr: para muitos, ele evocava os soldados das guerras mundiais, ou até automóveis antigos.

Era preciso uma nova definição, e quem a forneceu, em 2018, foi a então ministra da Defesa, Ursula von der Leyen. Numa ordem do dia, ela determinou: "Veterana ou veterano da Bundeswehr é quem está em serviço ativo como soldada ou soldado, ou que foi dispensada/o dele de forma honrosa, ou seja, que não perdeu o posto." Essa definição ampla abrange mais de 10 milhões de mulheres e homens, dos quais a maioria não veste mais uniforme.