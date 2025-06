Conflito Israel-Irã se agrava, com ao menos 13 mortos em Israel

Esse número de vítimas de soma às 3 pessoas mortas anteriormente em Israel e a pelo menos 78 mortos no Irã desde o início da ofensiva israelense – que mira a indústria nuclear e a elite política iraniana – e da retaliação de seu rival.

De acordo com as autoridades iranianas, a maioria dos mortos e feridos são mulheres e crianças.

O embate é um dos mais violentos da história de inimizade de décadas entre Israel e Irã e tem acendido o alerta de uma guerra mais ampla não só no Oriente Médio, mas envolvendo outros países, como os Estados Unidos.

O grupo rebelde houthi, com sede no Iêmen, afirmou ter lançado vários mísseis contra Israel, dizendo que os ataques foram “coordenados com as operações realizadas” por seu principal apoiador, o Irã.

Linha vermelha

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, disse que o Irã não quer que o conflito se expanda para os países vizinhos, a menos que a situação o "obrigue".