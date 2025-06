Massacre em Benue, na Nigéria, deixa ao menos 100 mortos - Homens armados atacaram e queimaram casas em local situado no cinturão médio nigeriano, região conhecida por conflitos entre agricultores e pastores; Anistia Internacional pede ação do governo contra violência.Homens armados mataram pelo menos 100 pessoas na vila de Yelewata, no estado de Benue, na Nigéria, na noite de sexta-feira (13/06), informou a Anistia Internacional Nigéria no sábado.

"Muitas pessoas continuam desaparecidas... dezenas ficaram feridas e sem atendimento médico adequado. Muitas famílias foram trancadas e queimadas em seus quartos", disse a organização de direitos humanos em uma publicação nas redes sociais.

O porta-voz da polícia de Benue, Udeme Edet, confirmou o ataque, mas não especificou o número de mortos. Não ficou imediatamente claro quem foi o responsável pelo ataque.