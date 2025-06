Quão próximo o Irã está de produzir uma bomba atômica?

Para ele, isso pode indicar uma tentativa do país persa de obter vantagem nas negociações com os EUA. "Mas também é possível interpretar que [Teerã] está correndo em direção a uma [bomba] nuclear", disse.

As negociações entre Irã e EUA estavam previstas para continuar em Omã, mas foram suspensas devido à recente escalada. Antes do início do bombardeio israelense, o Irã anunciou um novo centro de enriquecimento de urânio em retaliação a uma censura proposta pela AIEA contra seu programa nuclear —a primeira sob o Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP) em 20 anos.

Atualmente, não há evidências de que o país tenha conseguido enriquecer seu urânio a 90%. No entanto, especialistas alertam que, dada a quantidade de material acumulado e sua capacidade técnica, o país poderia atingir esse patamar relativamente rápido.

Além disso, o país também precisaria desenvolver uma ogiva funcional e um míssil capaz de transportá-la. Israel alega que identificou avanços do regime iraniano para obter um núcleo de urânio metálico e um iniciador para desencadear uma explosão nuclear.

País acelerou enriquecimento de urânio durante negociações com os EUA Imagem: IRIB/AP Photo/picture alliance

Programa regrediu após ataques?

Em seus ataques, Israel mirou não apenas instalações nucleares, mas também membros da liderança militar iraniana e cientistas envolvidos no programa nuclear.