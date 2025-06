"Vale do Silício alemão" é capital europeia das startups - Inovadora e produtiva, Munique atrai talentos internacionais do setor de tecnologia. Cidade já é conhecida como Vale do Isar - uma referência ao famoso Vale do Silício americano.Centenas de jovens empreendedores por toda a Europa buscam todos os anos oportunidades, inovação e financiamento para o sucesso dos seus projetos. Eles também procuram o país e a cidade que ofereçam as condições ideias para lançar um negócio.

Cada vez mais, no fim dessa jornada, muitos acabam chegando ao Vale do Isar – como está sendo chamado o polo de tecnologia e inteligência artificial (IA) de Munique, no sul da Alemanha, em referência ao famoso Vale do Silício, no estado americano da Califórnia.

Munique ocupa o 17º lugar no mais recente Índice Global de Ecossistemas Tecnológicos, da empresa de tecnologia holandesa Dealroom, e está entre os principais centros de startups do mundo.